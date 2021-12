Flexkantoor PolderOffice opent in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Deze week start PolderOffice met het verhuren van flexwerkplekken aan de Melkweg in Bleskensgraaf. Een goed bereikbare locatie met een prachtig uitzicht over de polder. “Vandaar ook de naam PolderOffice”, aldus eigenaar Adriaan van den Berg.

Adriaan vertelt: “Het concept ontstond doordat mijn neef, Elco van den Berg, kantoorruimte zocht om af en toe te kunnen werken voor de Gespreide Herberg. Daarnaast dacht ik vaak na over hoe ik de leegstaande kantoorruimte bij ons bedrijfspand op een betere manier zou kunnen inzetten. Na brainstormen en bedenken hebben we hieruit dus de flexibele werkplekken en kantoren geïntroduceerd”.

Elco voegt daaraan toe: “Dit past helemaal in de tijd van nu, zeker nu we meer thuis moeten werken maar vaak niet de ruimte en rust hebben om geconcentreerd te werken, is het lekker om op flexibele basis af en toe een werkplek te huren.”

Kantoortuin

Het PolderOffice bevindt zich op de eerste verdieping boven de showroom van Farmstore. Er is een ruime, open kantoortuin met diverse zit-sta werkplekken, overlegruimtes en een ruime keuken met verse koffie. Ook zijn er kleine kantoren te huur, voor één maand of langer, waarbij er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten van PolderOffice. Het kantoor is eigentijds ingericht en beschikt over uitstekende WiFi en gratis parkeergelegenheid.

Het is mogelijk om een strippenkaart te kopen waarmee mensen vijf keer kunnen komen werken. Verder is het mogelijk om een vaste werkplek of kantoor af te nemen. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen een keer proef komen werken of een vrijblijvende bezichtiging reserveren. Zie de website voor meer informatie: www.polderoffice.nl.