Nieuw plan Vossenburcht in Goudriaan: twaalf nieuwe huizen, een bedrijfshal en een zorgrecreatiewoning

GOUDRIAAN • Drie Goudriaanse ondernemers hebben bouwlocatie de Vossenburcht in hun dorp gekocht; ze willen er twaalf huizen, een zorgrecreatiewoning en een bedrijfshal bouwen.

Daarmee krijgt de bestemming van deze veelbesproken en al jaren braakliggende locatie opnieuw een wending. De vorige eigenaar, Meerkerk Bouwprojecten uit Bleskensgraaf, lukt het niet om een plan met zeventien woningen te realiseren.

Het werd dit jaar vervolgens in de verkoop gezet met een goedgekeurd bestemmingsplan voor vier bedrijfswoningen in combinatie met bedrijfsopstallen. Dat was het moment waarop Henri Kon, Klaas Vonk en Pieter Terlouw aanhaakten. Zij richten zich vooral op wat mogelijk is. “Dat is de moraal: kijken naar wat kan en niet proberen nog verder te gaan.”

Zorgrecreatiewoning

Bij het gemeentebestuur ligt nu een principeverzoek om twaalf eengezinswoningen te bouwen. Deze komen aan de noordzijde van het terrein, grenzend aan het riviertje de Goudriaan.

“Aan de achterzijde willen we aan de westkant een bedrijfshal realiseren. Aan de oostkant komt een zorgrecreatiewoning, een vakantiehuis waar bijvoorbeeld gezinnen met een kind met een beperking kunnen logeren.”

