Adventszangdienst online bij CGK Noordeloos

NOORDELOOS • Zaterdag 11 december zal er om 19.30 uur een adventszangdienst worden uitgezonden, met als thema: ‘Advent, Verwachting en Wederkomst’. Deze zangdienst kan online meegemaakt worden via de website van CGK Noordeloos.

Door de huidige maatregelen is deze zangdienst ‘s middags opgenomen. Aan de zangdienst werken mee: gemengd koor Con Amore onder leiding van Reinier Korver. Achter het orgel zit Leendert Verduijn en de dwarsfluit wordt bespeeld door Aria van der Ham. De algehele leiding wordt verzorgd door ds J. Hoefnagel en er is een online collecte voor Zending over Grenzen.