Goede doelenboom bij Kringloopwinkel in Goudriaan

GOUDRIAAN • Kringloopwinkel Graafstroom in Goudriaan heeft een goede doelenboom in de winkel neergezet. Hierin kunnen goede doel gehangen worden. Zo kunnen een stichting, vereniging, club of een persoon die het geld goed kan gebruiken, gesteund worden.

Op vrijdag 24 december worden er een aantal doelen uitgekozen die een geldbedrag zullen ontvangen.

Het adres van de winkel is De Hoogt 1b in Goudriaan. Meer informatie over openingstijden en deze actie staan op Facebook.