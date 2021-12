Santa Lichtjes Parade met 20 verlichte voertuigen in Arkel

ARKEL • Op vrijdagavond 10 december rijden er 20 kleurrijke verlichte voertuigen omstreeks 19.00 uur door Kerstdorp Arkel.

De voertuigen zullen de volgende route rijden: de Brug over naar de Wilhelminastraat, dan Pr. Marijkestraat, Folkerstraat, Pr. Margrietstraat, Peperhof, Raadhuisplein, Pr. Beatrixstraat, Kon. Wilhelminastraat, Kon. Julianastraat, Pr. Margrietstraat, Dr. Dreeslaan, Triangelstraat, Kastanjelaan, Hoefpad, Dr. Dreeslaan, Bazuinstraat, Harpstraat en Plein 983 (eindpunt).

De organisatoren van Stichting Oranje Comité Arkel vragen aan iedereen om rekening te houden met de coronaregels. Iedereen kijkt vanuit hun huis, tuin of trottoir naar de optocht. Er is geen samenloop van publiek. Het is niet de bedoeling om achter de optocht aan te lopen. Er vinden op Plein 983 na afloop geen activiteiten plaats.