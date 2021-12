De Koperen Knop in Kerstsfeer

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Direct nadat Sinterklaas zijn tijdelijke verblijf in het museum had verlaten en richting Spanje was vertrokken, startte de volgende activiteit. Het museum werd in kerstsfeer gebracht. Een belangrijk onderdeel was al gebeurd: de expositie Mooi Rood, want de kleur rood is nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met kerstmis.

Direct al bij binnenkomst in het museum ziet de bezoeker de kerstboom, met de vele rode ballen en kerstboomfiguren, die na een oproep zijn gebracht. In het hele voorhuis zijn kerstmomentjes te ervaren. Op de gebruikelijke plaats, achter de staatsiedeur, staat de traditionele kerstboom in de mooie kamer en ook op veel andere plekken zijn elementen van kerstmis te zien en te beleven.

Door de noodzakelijke maatregelen moest de groots geplande opening van de nieuwe winterexpositie worden omgezet in een digitale opening. Als u hiervan wil mee genieten, kunt u kijken op de website van het museum: www.koperenknop.nl. De expositie is dit keer niet alleen in de expositieruimte, waar ook voorwerpen uit de expositie te koop zijn. Door het hele museum en ook buiten zijn onderdelen van de expositie neergezet.

Dit jaar zal De Koperen Knop niet alleen op eerste kerstdag, maar ook op tweede kerstdag gesloten zijn. Voor het eerst zal het ook op oudejaarsdag dicht zijn. Verder is het op de gebruikelijke tijden toegankelijk. Men moet rekening houden met verplichte controle op het coronatoegangsbewijs en is het dragen van een mondkapje verplicht. Naast de gewoonlijk verkrijgbare consumpties is er ook weer erwtensoep en glühwein in het assortiment opgenomen.

De sluiting op oudejaarsdag houdt verband met een startende restauratieklus. Direct in januari 2022 wordt gestart met een grootse restauratie van de achterwand van de haard in de mooie kamer. Voor zover mogelijk zal het proces hiervan voor het publiek te zien zijn. Ter plekke en waar de tegels elders worden gerestaureerd worden foto’s gemaakt en filmbeelden opgenomen. Op die manier kan iedereen het proces bijwonen.

Voor informatie: www.koperenknop.nl.