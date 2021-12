Sinterklaas met een verhuiswagen bij basisschool in Schelluinen

Sinterklaas arriveert in Schelluinen (Foto: Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen)

SCHELLUINEN • De leerlingen van OBS Het Tweespan uit Schelluinen kregen op vrijdagochtend 3 december bezoek van Sinterklaas en Piet.

Het gezelschap arriveerde met een verhuiswagen van Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen. Het verhuisbedrijf is gevestigd in de Alblasserwaard en was door de school gevraagd om de Goedheiligman te vervoeren.