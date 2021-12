Online Kerstzangavond voor stichting Stéphanos

REGIO • Op zaterdag 18 december wordt er een online Kerstzangavond uitgezonden ten behoeve van Stichting Stéphanos.

In Noordeloos zijn opnamen gemaakt door Mannenensemble Ethan uit Noordeloos o.l.v. Arie van der Vlist. Rebecca Rozendaal speelt viool en Jan Rozendaal verzorgt de orgelbegeleiding.

Naast koor- en samenzang, aangevuld met instrumentale intermezzo’s, wordt er ook informatie gegeven over Stéphanos. Deze avond wordt er een digitale collecte gehouden welke bestemd is voor de weeskinderen in Malawi.

De uitzending, die om 20.00 uur start, kan gemakkelijk bekeken worden via www.stephanos.nl.