VVD Molenlanden presenteert kandidatenlijst

MOLENLANDEN • Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 maakt VVD Molenlanden haar lijst met 27 kandidaten bekend. Niet geheel toevallig: dat is een aantal dat overeenstemt met het aantal beschikbare raadszetels in de gemeente Molenlanden.

Lijsttrekker is wederom Bram Visser uit Giessen-Oudekerk. Bram is momenteel wethouder van onder andere Financiën, Sport- en Accommodatiebeleid. Als tweede op de lijst staat Bert Snoek uit Schelluinen. Bert is werkzaam voor de belastingdienst en is de huidige fractievoorzitter. Nummer 3 is Arno van den Hof uit Noordeloos. Arno is IT-security specialist, ondernemer en burgerraadslid. Nummer 4 en eerste vrouw op de lijst is Marieke de Wit. Marieke is ondernemer en komt uit Hoogblokland.

Nummer 5 is Hendrik-Jan Bikker uit Wijngaarden. Hendrik-Jan is ondanks zijn jeugdige leeftijd oud-raadslid van Graafstroom en penningmeester van VVD-netwerk Molenlanden. Nummer 6 is Rijkus Krabbendam uit Nieuwpoort. Rijkus is sinds oktober raadslid, maar neemt wel 35 jaar ervaring mee als ondernemer in marketing & communicatie. Nummer 7 Bert Moret uit Wijngaarden is het meest ervaren raadslid op de lijst.

De overige kandidaten in de top tien zijn Bernd Voorsluijs en Ad van Duin, beiden uit Arkel en Kees Commijs uit Giessenburg. Lijstduwer is Arie van Noordenne uit Giessenburg, tot voor kort voorzitter van het VVD-netwerk Molenlanden. De complete lijst is te vinden op de website www.vvdmolenlanden.nl.