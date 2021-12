Visclub blij met harkboot in de gracht van Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Bergen waterplanten haalt-ie omhoog: de harkboot van Harkboot.nl uit Friesland, die deze weken de bodem van de grachten van Nieuwpoort ontdoet van de weelderig groeiende bodemplanten.

“Het was helemaal dichtgegroeid met de gele waterplomp”, weet Kees de Bondt van hengelsportvereniging De Karper. “Als je aan het vissen was, sla je alleen maar planten aan de haak. Het vistuig ging ervan kapot en het werd ook te vol voor de vissen in het water.”

Waterkwaliteit

De gele plomp groeit vanaf het ondiepe gedeelte langs de oever naar het midden. Doordat in de zomer het blad van de gele plomp een groot gedeelte van het water oppervlakte bedekt, neemt ook de waterkwaliteit af.

Het kostte tijd en overredingskracht om de gemeente Molenlanden te overtuigen van de noodzaak van het weghalen van de bodembeplanting. Met name bestuurslid Cees de Graaf uit Langerak heeft zich er met hart en ziel voor ingezet.

17.000 kilo

De harkboot is maandag 29 november begonnen en is naar verwachting een week of drie bezig voordat de gehele gracht en het stuk vliet langs de Nieuwpoortseweg gereed zijn. “We zitten nu ongeveer op een kwart van het werk en er is al 17.000 kilo waterplanten omhoog gehaald”, vervolgt Kees de Bondt.

De harkboot, die bestuurd wordt door André Baars uit Nieuwland, maakt de planten los van de bodem, waarna een andere boot de losse planten met wortel en al aan boord haalt en naar de kant vervoert. De vissen weten de boten prima te omzeilen. “Die hebben genoeg tijd om weg te zwemmen wanneer de boot eraan komt”, legt Kees uit.

“Als het straks afgerond is, hangen we als visclub de vlag uit! Dan kunnen we eindelijk weer heerlijk langs de waterkant vissen.”