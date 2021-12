Sinterklaas brengt een bezoek aan OBS De Springplank in Meerkerk

MEERKERK • Met inachtneming van de geldende coronamaatregelen werden op vrijdag 3 december Sinterklaas en zijn Pieten welkom geheten bij openbare basisschool De Springplank in Meerkerk. Met een vrolijk treintje arriveerden zij in de ochtend en werden op het schoolplein welkom geheten door de zingende kinderen en enthousiaste leerkrachten.

Vooraf werd het hooggeëerd gezelschap uit Spanje getest op het coronavirus. Toen alle testen negatief bleken te zijn, kon de dag met een gerust hart van start gaan.

Enkele kinderen van de school volgden de aankomst van Sinterklaas en de activiteiten in de klas via een livestream vanwege een positieve besmetting met het coronavirus. Ook maakten Sint en zijn Pieten alle tijd vrij om met deze kinderen te spreken via de laptop. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 waren er in de ochtend klassenbezoeken met Sinterklaas en Pieten op 1,5 meter afstand. Voor groep 5 t/m 8 was er een raambezoek terwijl zij bezig waren met het uitpakken van de prachtige surprises.

Michel Pruijmboom, locatiecoördinator van OBS De Springplank: “We wilden voor onze kinderen vooral kijken naar wat wél mogelijk was voor de viering van dit prachtige kinderfeest. Uiteraard met inachtneming van alle geldende maatregelen. We kijken terug op een geslaagde dag met vele blije gezichtjes. Zowel op school, als vanuit thuis via de computer.”