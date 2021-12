Twee Kerst Open Tafels in ’t Waellant in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Op de woensdagen 15 en 22 december organiseert de L. & N. Smitstichting in ’t Waellant twee Kerst Open Tafels, mits voldoende deelnemers, voor alle mensen van 55 jaar en ouder uit Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.

De maaltijd begint beide keren om 12.30 uur, inloop vanaf 12.00 uur. Het aantal deelnemers is in verband met de coronamaatregelen beperkt tot maximaal 25 personen per keer. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden tot en met vrijdag 10 december 12.00 uur.

Op beide data zal er een speciaal driegangen kerstmenu worden geserveerd. De kosten bedragen 20 euro per persoon all-in.

Voor aanmelden, vervoer naar ‘t Waellant en/of meer informatie kan men terecht bij het Service- en Informatiepunt van de L. en N. Smit’s Stichting, iedere werkdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Telefonisch te bereiken op 0184-689360.