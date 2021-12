Lach voor een Dag bezorgt Sinterklaascadeaus bij kinderen met beperking

ALBLASSERWAARD • Met zes bijzondere auto's koersten vrijwilligers van Stichting Lach voor een Dag vandaag door de Alblasserwaard.

In diverse dorpen bezorgden ze een lach op het gezicht van kinderen met een beperking én overhandigden ze hen cadeaus en lekkernijen. De start was vanochtend in Bleskensgraaf, waar vooral de Amerikaanse auto van de sheriff zeer in de smaak viel.