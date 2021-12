Albert Schweitzer ziekenhuis schaalt acute zorg verder op

• Een traumahelikopter bracht vrijdagochtend een IC-patiënt over naar een ziekenhuis in Duitsland. (Foto: Laurens van Uden)

DORDRECHT • Het Albert Schweitzer ziekenhuis schaalt uit voorzorg op naar ‘fase 3’ voor wat betreft de Intensive Care (IC). Op maandag 6 december wordt de IC uitgebreid met nog eens twee extra bedden, naar twintig. Dit heeft grote gevolgen voor de reguliere zorg.

Om de extra IC-capaciteit te kunnen bemensen, gaan vier operatiekamers op de locatie Zwijndrecht en twee op de locatie Dordwijk maandag voorlopig dicht. Het daarmee vrijgespeelde OK-personeel springt bij in de acute zorg. Ook ambulanceverpleegkundigen helpen mee en er is bijstand aan het leger gevraagd.

“Het betekent dat we helaas toch weer veel patiënten moeten teleurstellen die gerekend hadden op een operatie”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer. “Maar het kan niet anders. We hebben nu bijna vijftig Covid-patiënten in onze kliniek en de IC is al de hele week vol. Opgenomen patiënten die op onze eigen verpleegafdelingen achteruit gaan en een IC-bed nodig hebben, kunnen daar niet terecht. We móeten dus meer IC-bedden realiseren.”

Vrijdag kon het ziekenhuis nog twee IC-patiënten laten overplaatsen naar Duitsland, maar in eigen land, laat staan de eigen regio, is die mogelijkheid er vrijwel niet meer.

Met de maatregel sorteert het Albert Schweitzer ziekenhuis zelf voor op de verwachte landelijke opschaling naar fase 3, wegens de aanhoudend grote toestroom van nieuwe Covid-patiënten van wie een deel IC-zorg nodig zal gaan hebben. Van der Meer: “Dat doen we mede omdat de instroom van nieuwe Covid-patiënten zeker nog niet stopt. Het aantal coronabesmettingen in onze regio vlakt weliswaar iets af, maar tussen besmetting en opname op de IC zit een vertraging van zo’n tien tot veertien dagen. Onze IC zal naar verwachting de komende tijd nog flink wat Covid-patiënten moeten ontvangen.”

De inzet is de komende weken gericht op het zo goed mogelijk gaande houden van acute zorg aan alle patiënten, aldus Van der Meer. “Hierbij maken we geen onderscheid tussen Covid- en non-C CovidOVID-zorg: degenen met de meest dringende zorgbehoefte gaan voor.” Een belangrijk verschil met de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 is dat poliklinische zorg, onderzoeken en sommige kleine ingrepen kunnen doorgaan, zolang dit de acute zorg niet nadelig beïnvloedt qua personeel of middelen. Alle patiënten van wie een operatie niet doorgaat, ontvangen bericht.