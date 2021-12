Molenlanden en Gorinchem willen alle kinderen een kansrijke start bieden

MOLENLANDEN • De gemeenten Molenlanden en Gorinchem ondertekenden donderdag 2 december digitaal de intentieverklaring Kansrijke Start. Daarmee worden gelijke kansen voor ieder kind benadrukt, ongeacht waar hun wieg gestaan heeft.

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor hun gezondheid en ontwikkeling in de rest van het leven, redeneren de beide gemeenten. Samen met partners uit de geboorte- en jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein vormen zij de lokale coalitie ‘Kansrijke Start Gorinchem-Molenlanden’.

“De lokale coalitie investeert in samenwerking rond deze eerste 1000 dagen”, zegt wethouder Joost van der Geest van Gorinchem. “Ons streven is om alle kinderen in Molenlanden en Gorinchem een kansrijke start te geven. Met dezelfde kansen en mogelijkheden. Hiervoor is een samenhangende aanpak nodig tussen verschillende partijen. Van geboorte- en jeugdgezondheidszorg tot aan partners uit het sociaal domein. Zij spelen allemaal een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind maar ook in de ondersteuning van ouders en toekomstige ouders.”

Samenwerken en verbinden

De ondersteuning vanuit de lokale coalitie begint al tijdens de zwangerschap. Wethouder Lizanne Lanser: “De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen op latere leeftijd. Zo kan een vrouw tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld veel stress ervaren of een ongezonde leefstijl hebben. Waardoor een baby al begint met een achterstand. En daarna vaak de rest van zijn/haar leven moet knokken om deze achterstand te verminderen.”

“Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Met de lokale coalitie verbeteren we de ketensamenwerking en verbinden we medische en sociale organisaties met elkaar. Zodat we ouder en kind, indien nodig, goed kunnen ondersteunen. Ook al voor de geboorte van een kind.”

Actielijnen

Naast samenwerken en de ketenaanpak versterken werkt de coalitie aan drie gezamenlijke actielijnen. Lizanne: “Dat zijn bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap.” Ouders worden zorgvuldig betrokken bij het uitwerken van deze speerpunten, onder andere door gesprekken te organiseren begin 2022.

Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, werken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Voor meer informatie: www.kansrijkestartnl.nl.