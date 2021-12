Clubs uit Molenlanden halen 20.481 euro op met Grote Clubactie

MOLENLANDEN • In Nederland hebben 350.000 verkopers zich de afgelopen maanden ingezet om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Molenlanden haalden verenigingen in totaal 20.481 euro op.

Landelijk deden 5267 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij ruim 10,7 miljoen euro (1,2 miljoen meer dan vorig jaar) op door bijna 3,6 miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs verbreken hiermee alle records. De online verkoop steeg spectaculair.

Dit jaar deden in Molenlanden de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club.

In Arkel kreeg Stichting DierenLot €3534, Gymn. Ver. Oefening Maakt ONS Sterk €1233, Rennersclub Jan van Arckel €162. In Ottoland kreeg VVAC €3531. In Nieuw-Lekkerland: VV Nieuw-Lekkerland. €3087, basketbalvereniging Klipperstars €2325, Christelijke Korfbal Club Kinderdijk €51. Streefkerk: VV Streefkerk €2595. Groot-Ammers: Gymnastiekvereniging Willen Is Kunnen €1629. Hoornaar: Volleybalvereniging Vedo’70 €765, TV in de Bogerd €522. Nieuwpoort: Gymnastiekver. Salto €738. Schelluinen: Schelluinse Gymnastiek Vereniging €225. Langerak: Speeltuinvereniging Nieuwpoort Langerak €84.

Met de opbrengsten van de Grote Clubactie krijgen verenigingen een boost. Ze kunnen bijvoorbeeld nieuwe trainingsmaterialen kopen, een jeugdkamp organiseren of het clubhuis opknappen. Iedere club heeft zo zijn eigen doel.

Het succes bewijst de kracht van de 49 jaar oude formule. De Grote Clubactie is inmiddels de grootste fondsenwervende actie in Nederland voor het verenigingsleven. Met een uitkeringspercentage van maar liefst 80% keert deze loterij het meeste uit aan het goede doel, de deelnemende clubs.