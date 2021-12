TOTO en Holland Casino zijn monopolieposities kwijt in Nederland

Het zat er al even aan te komen, maar na jaren van uitstel is de online gokmarkt in Nederland geopend. Dat betekent een stortvloed aan gokreclames op sociale media, Google en zelfs de televisie. Nederland wordt overspoeld met nieuwe casino’s en online wedkantoren.

De insteek van de overheid was om gokverslaving aan te pakken. Maar is de nieuwe Wet op de kansspelen niet juist de reden dat er meer mensen gaan gokken? Waar de nieuwe wet in ieder geval wel goed voor is, is het innen van Kansspelbelasting. Wat zijn de gevolgen van de Wet Kansspelen op Afstand in Nederland?

Tien bedrijven met een vergunning om online kansspelen aan te bieden

Holland Casino is nog steeds het enige legale fysieke casino van Nederland. Er zijn wel speelhallen met gokkasten en bijvoorbeeld roulette machines, dat zijn volgens de wet geen casino’s. TOTO is lange tijd de enige plek waar mensen legaal sportweddenschappen kunnen plaatsen Dit kan zowel in tabaksspeciaalzaken als online. Ook online is TOTO al die tijd de enige plek waar men online kan wedden op sport.

Met de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand zijn er tien bedrijven die legaal kansspelen mogen aanbieden. Dit zijn zowel Nederlandse casinos als bookmakers. Deze tien bedrijven zijn:

TOTO Online B.V.

FPO Nederland B.V. (Fair Play Casino Online & Fair Play Bingo)

Holland Casino N.V.

NSUS Malta Limited (GG Poker)

Play North Limited (Batavia Casino)

Tombola International Malta Plc

Hillside (New Media Malta) Plc (Bet365)

Bingoal Nederland B.V.

Betent B.V. (Betcity)

LiveScore Malta Limited

De bedrijven hierboven hebben elk een eigen vergunning. Zo zijn er eer aantal websites die sportweddenschappen aanbieden, maar zeker niet allemaal. Tegelijkertijd biedt ook niet elk bedrijf casino spellen aan. Tombola richt zich bijvoorbeeld volledig op bingo.

Deze tien bedrijven behoren tot de eerste groep van aanbieders die een vergunning van de Kansspelautoriteit hebben ontvangen. Tegelijkertijd zijn de goksites zonder een vergunning gesommeerd om de Nederlandse markt te verlaten. Zij mogen geen Nederlandse spelers accepteren. Legaal online gokken is dus alleen mogelijk bij bovengenoemde bedrijven. Andere bedrijven zoals Pokerstars, Unibet en Oranje Casino die voorheen actief waren in Nederland, zijn (tijdelijk) niet meer beschikbaar voor Nederlandse spelers. Zodra deze bedrijven een vergunning hebben ontvangen van de Kansspelautoriteit zullen zij zich weer in Nederland positioneren.

Adverteren alleen toegestaan voor de bedrijven met vergunning

Rondom voetbalprogramma’s, sportevenementen en zelfs familieshows duiken er nu gokreclames op. Dat heeft er alles mee te maken dat een onlinecasinossite zoveel mogelijk spelers wilt aantrekken. De concurrentie is moordend, maar nog lang niet zo groot met 10 bedrijven. In de toekomst zullen er meer bedrijven zich op de Nederlandse markt mengen.

Hoewel het misschien niet zo lijkt, zijn er veel strenge regels omtrent het adverteren van kansspelen. Zo mogen er geen jongvolwassenen worden aangesproken en kunnen er ook geen individuele sporters worden gebruikt om het gokken en wedden te promoten. Daarbij zijn er specifieke uitzendtijden en mag er niet geadverteerd worden tussen 6 uur s’ ochtends en 9 uur ‘s avonds. Sponsoren van teams mag dan weer wel. Dat is ook de reden dat al zes teams in de Keuken Kampioen Divisie met een goksite op huns shirt lopen. Ook in de Eredivisie zijn er al verschillende deals gesloten met online casino’s en bookmaker.

De Kansspelbelasting

Hoewel de overheid het niet zal toegeven is een van de grootste redenen om online gokken te legaliseren toch wel het mislopen van miljoenen Kansspelbelasting per jaar. Nu is er wel het één en ander veranderd. Zo is de kansspelbelasting vanaf dit jaar nog 29%. Om het online gokken in Nederland voordeliger te maken ten opzichte van buitenlandse casino’s hoeven Nederlandse spelers geen Kansspelbelasting te betalen. De afdracht gebeurt rechtstreeks door de goksites zelf. De spelers winnen dus een netto bedrag en hoeven dit niet aan te geven bij de belasting. De belastingplicht ligt bij de aanbieders. Bij Buitenlandse casino’s geldt deze regeling niet. Dan dragen de spelers wel Kansspelbelasting af en zien ze hun winst veranderd worden.

De introductie van CRUKS

Om gokverslaving toch zoveel mogelijk de kop in te drukken heeft de Kansspelautoriteit CRUKS ontwikkeld. Dat is een afkorting voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Alle kansspelaanbieders zijn aangesloten op dit register. Spelers met een gokverslaving worden als dan niet vrijwillig opgenomen in het register en worden bij alle goksites maar ook fysieke casino’s en gokhallen geweigerd. Er is zowel online als offline een legitimatieplicht. Een speler met zijn naam in CRUKS kan dus niet terecht bij een Nederlands casino.

Toch is CRUKS niet geheel waterdicht. Het zet namelijk de deur open naar buitenlandse illegale casino’s waar geen CRUKS bestaat. Of CRUkS en de andere maatregelen daadwerkelijk zijn vruchten af gaan werpen is nog maar de vraag. De tijd zal het leren.