Vrijwilligers nodig voor vluchtelingen: ‘Praktische hulp, maar vooral een luisterend oor’

MOLENLANDEN • VluchtelingenWerk Nederland zoekt dringend vrijwilligers, vooral nu ook Wilma Neven en Heiltje van Tusschenbroek hun functie neerleggen. Niet alleen voor het kantoor in Nieuw-Lekkerland zijn vacatures, maar ook worden voor heel Molenlanden werkers ‘in het veld’ gevraagd.

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) is sinds 2018 gevestigd in Pand 83 in Nieuw-Lekkerland. De vestiging functioneert voor de hele gemeente Molenlanden en wordt gecoördineerd vanuit Gorinchem. Het doel van VWN is: opkomen voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers en hen helpen een nieuw bestaan op te bouwen in Nederland, zodat zij hier zelfstandig kunnen functioneren.

Verloren gevoeld

Heiltje van Tusschenbroek (69) gaat na 20 jaar vrijwilligerswerk bij VWN vanwege haar leeftijd stoppen. Met hart en ziel heeft zij zich de afgelopen jaren voor statushouders ingezet. “Van huis uit heb ik geleerd om niet alleen aan jezelf te denken, maar juist ook naar anderen om te kijken, ook vanuit je geloof. Vluchtelingen komen in een totaal vreemd land met een vreemde cultuur. Ooit zat ik bij een inburgeringscursus voor statushouders. Deze werd helemaal in het Arabisch gehouden. Nog nooit heb ik me zo verloren gevoeld. Toen besefte ik des te meer hoe belangrijk ons werk is. Ik zit op kantoor en help de mensen met administratieve zaken als belasting, inrichtingskosten, verzekeringen, en ook bijv. met gezinshereniging. Maar een luisterend oor is minstens zo belangrijk.”

Uitgeprocedeerd

Wilma Neven (69) heeft ruim 25 jaar met liefde haar tijd gegeven aan statushouders. “Mijn Afghaanse buren waren het eerste vluchtelinggezin in Nieuw-Lekkerland. Ik werd ermee geconfronteerd hoe moeilijk het is om in een totaal vreemde wereld je te moeten redden. Toen zij in 1995 op Oudjaarsavond met mij proostten op het nieuwe jaar, vroeg mijn buurman in gebrekkig Nederlands: ‘Wilma, wil jij mijn Nederlandse zus zijn?’ Dat ben ik nu nog steeds, ook al is hij inmiddels verhuisd. Het is prachtig om vluchtelingen te kunnen helpen. Een vrouw met twee kinderen was uitgeprocedeerd. De vader was niet in beeld. Toch moest zij – zonder haar kinderen – terug naar het land van herkomst. Dank zij een uitgebreid bezwaarschrift kon ik aantonen dat zij hier moest blijven. Zo blij was ik dat dit werkelijk werd toegestaan!”

Veel terugontvangen

Het kantoorwerk is niet altijd makkelijk. Soms zijn er strubbelingen met instanties, maar eigenlijk komen de partijen er altijd wel weer uit. Heiltje en Wilma zijn het erover eens dat ze voor hun werk veel terug ontvangen. Een glimlach, het vertrouwen van de mensen. Maar ook groentes die een statushouder op kantoor brengt, omdat hij dankbaar is dat ze een volkstuin voor hem geregeld hadden. Ook werden ze uitgenodigd op diverse feesten, bijvoorbeeld een doopfeest met een uitgebreide Eritrese maaltijd. Zelfs hielden drie Eritrese vrouwen een speciale koffieceremonie met hen, waarbij eerst de groene koffiebonen nog gebrand moesten worden.

Nu de bezetting op het Lekkerlandse kantoor terugloopt van vijf naar twee mensen is er dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers op maandag- en woensdagmorgen van half tien tot twee uur. Ook is er een flink tekort aan mensen die statushouders één op één willen begeleiden. Dat wil zeggen: hen helpen met inrichting van het huis, op kennismakingsbezoek gaan naar dokter, tandarts, school, bibliotheek, enzovoorts. Begeleiding en een cursus van ongeveer twee dagdelen wordt hiervoor aangeboden. Aanmelden of informatie vragen voor vrijwilligerswerk op kantoor of ‘in het veld’ kan bij: cramnum@vluchtelingenwerk.nl of telefonisch 0183-632182. Ook worden nog steeds vrijwilligers voor de klusploeg gevraagd. Deze klussers verrichten kleine werkzaamheden (zoals lampen ophangen) in huizen van statushouders. Opgeven hiervoor kan tijdens kantooruren bij VWN in Pand 83 (zijingang, trap op).

Janny den Besten