Schoonheidssalon en pedicure in actie voor de Voedselbank

NIEUW-LEKKERLAND • Ook dit jaar heeft Nell Quik-Mollema, eigenaresse van Schoonheidssalon QuiMo uit Nieuw-Lekkerland, samen met Marleen van de Graaf-Mollema, pedicure in Nieuw-Lekkerland, een leuke actie verzorgd voor de Voedselbank in Nieuw-Lekkerland.

De Voedselbank neemt een belangrijke plaats in binnen het dorp. Nell en Marleen steunen de Voedselbank in deze donkere en vaak dure dagen voor Kerst. De dames hebben een mooie Goodiebag samengesteld. Mevrouw T. van Bruggen heeft de Goodiebags, namens Voedselbank Nieuw-Lekkerland, in ontvangst genomen.

“Iedereen verdient een lichtpuntje”, redeneren Nell en Marleen.