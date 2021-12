Onderzoek naar gezond en gelukkig ouder worden

ALBLASSERWAARD • Studenten van de Universiteit van Amsterdam zijn op dit moment onder leiding van prof. K.R. Ridderinkhof bezig met het schrijven van een scriptie en doen een grootschalig onderzoek naar gezond en gelukkig oud worden.

“Lang, gezond, en gelukkig leven, dat willen we allemaal wel. Maar hoe zorgt u hiervoor? Deze vraag staat centraal in een grootschalig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, met als doel om het samenspel tussen allerlei verschillende factoren die gezond ouder worden beïnvloeden in kaart te brengen”, vertelt student Gideon de Vries.

Tot dusver hebben er meer dan 4000 senioren uit heel Nederland deelgenomen aan dit onderzoek, maar in de Alblasserwaard is de vertegenwoordiging helaas nog relatief laag. “Om te voorkomen dat delen van de Nederlandse bevolking ondervertegenwoordigd raken in dit onderzoek, bereiken we graag senioren in Alblasserwaard.”

Mensen van 55 jaar en ouder die willen bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek naar gezond en gelukkig oud worden, of mensen die graag meer willen weten over dit project, kunnen een kijkje nemen op www.seniorendoenmee.nl.