Wat is groene energie?

Groene energie: het is niet meer weg te denken uit ons land. Toch is groene energie een beetje een lastige benaming. Want wat is precies groen aan groene energie? Waarom wordt het zo genoemd en welke energie is dan niet groen?

Dit artikel legt uit wat groene energie inhoudt.

Het verschil tussen groene en grijze energie

Kleuren worden vaak gebruikt om iets aan te duiden, omdat kleuren een bepaalde symboliek oproepen. Groen staat bijvoorbeeld voor milieuvriendelijk, jong, vernieuwend, fris: groene energie is dat ook. Grijs daarentegen staat voor saai en bijvoorbeeld onzekerheid. Dat is ook waar grijze energie voor staat.

Grijze energie wordt namelijk gewonnen uit fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen raken uitgeput: dit levert een onzekere situatie op. Als er helemaal geen fossiele brandstoffen meer zijn, kan hieruit geen energie meer worden opgewekt. Gelukkig is er ook groene energie. Dit is een veel milieuvriendelijkere manier van energiegebruik en het wordt gewonnen uit onuitputbare bronnen zoals zon en wind.

Zonne-energie

De zon schijnt in Nederland niet altijd, maar dat betekent niet dat er geen stroom wordt opgewekt. Ook door de bewolking komt het uv-licht van de zon. Zonne-energie wordt opgewekt door zonnepanelen. Dit is een paneel bestaande uit twee lagen, waarin het zonlicht door zonnecellen wordt omgezet in gelijke stroom.

Een installatie van zonnepanelen bestaat uit de panelen, maar ook uit een omvormer. In deze omvormer wordt de gelijke stroom omgezet naar wisselstroom. Hierdoor kan een huishouden met zonnepanelen groene stroom gebruiken. De energiemaatschappij Pure Energie wekt ook zonne-energie op voor huishoudens die geen zonnepanelen hebben. Dit doen ze door eigen zonneparken, maar ook door teruggeleverde energie van de huishoudens met zonnepanelen. Zo willen zij mogelijk maken dat ieder huishouden kan genieten van groene energie.

Windenergie

Ditzelfde geldt voor windenergie. Pure Energie beheert op dit moment 70 windmolens. Deze windmolens kunnen 100.000 huishoudens een jaar lang van energie voorzien. Door de wind worden de wieken en de rotor in werking gesteld. Door het draaien van de rotor wordt de generator in werking gesteld, deze wekt elektriciteit op.

Het is te vergelijken met de fietslamp: doordat je de fiets in beweging brengt, gaat de dynamo draaien en geeft de fietslamp licht. Wanneer het helemaal niet waait, wordt er ook geen energie opgewekt. Pure Energie zorgt er dan voor dat huishoudens alsnog van stroom worden voorzien dankzij de energiemix. Deze huishoudens ontvangen dan zonne-energie. Alle stroom van Pure Energie is afkomstig uit Nederland.

CO2-gecompenseerd gas

Naast elektriciteit zorgt Pure Energie ook voor gas. Het is helaas heel lastig om CO2-neutraal gas op te wekken. Er is wel groen gas, gewonnen uit biomassa, maar dit is enorm schaars. Daarom biedt Pure Energie CO2-gecompenseerd gas aan. Zij investeren namelijk in duurzaamheidsprojecten in Azië en Afrika.

Daarnaast investeren ze in nieuwe duurzame energieprojecten in Nederland. Als klant help je dus om Nederland duurzamer te maken. Pure Energie gebruikt CO2 Gold Certificaten van het Wereld Natuur Fonds. De CO2 die hier wordt uitgestoten, wordt ergens anders op de wereld weer verminderd. Zo maken zij met klanten en andere projecten de wereld een stukje duurzamer.