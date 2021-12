Basisscholen en CHE werken samen voor meer leerkrachten

GROOT-AMMERS/LANGERAK • De Scholen met de Bijbel in Groot-Ammers en Langerak willen nauw samenwerken voor meer leerkrachten en een goede begeleiding van die leerkrachten.

Vorige week is de samenwerking tussen Vereniging tot stichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel te Groot-Ammers en Langerak en de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en 48 christelijke schoolbesturen onderstreept met een samenwerkingsovereenkomst.

In deze overeenkomst, die loopt van 2021 tot en met 2025, spreken de betrokken partijen af dat zij samen leraren zullen werven en opleiden. Ook worden er acties uitgezet om afgestudeerde leraren een goede start te laten maken in het basisonderwijs. De derde vorm van samenwerking is gericht op kennisontwikkeling op een groep basisscholen gekoppeld aan het CHE- lectoraat ‘Samen Divers’.