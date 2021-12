Rookmelders voor 2750 huurwoningen van Fien Wonen

REGIO • Fien Wonen start 2022 met het aanbrengen van gratis rookmelders in ruim 2750 huurwoningen. Op elke woonverdieping komt een rookmelder te hangen.

De woningcorporatie, die huurwoningen heeft in onder meer het voormalige Zederik, wil namelijk de veiligheid van huurders goed waarborgen. Onder woongenot hoort namelijk ook een veilige woonomgeving. Rookmelders dragen daaraan bij door tijdig te waarschuwen bij rook.

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht rookmelders in huis te hebben. Dit verplichting geldt al langer voor nieuwbouwwoningen. Die woningen zijn reeds voorzien van rookmelders. Vanaf juli is het ook verplicht voor woningen die voor 2013 gebouwd zijn. Fien Wonen is als woningeigenaar hiervoor verantwoordelijk. Dus ook als een huurder zelf rookmelders heeft geplaatst, moeten alsnog rookmelders van Fien Wonen worden geplaatst.

De opdracht is uitbesteed aan Paans Service bv. Huurders ontvangen tijdig bericht en een stappenplan. De rookmelders die geplaatst worden, voldoen aan alle wettelijke normen en worden voorzien van een batterij die 10 jaar meegaat. Fien Wonen zorgt ervoor dat rookmelders ook op tijd weer worden vervangen.

Projectleider Johan Razenberg van Fien Wonen geeft over dit project aan: “Wij zijn blij dat we een goede en vertrouwde partner hebben gevonden voor dit belangrijke project. Paans Service bv kan alles binnen het gestelde termijn verzorgen. Maar juist met de medewerking van de huurders kunnen we dit project tot een succes maken. En zorgen voor een brandveilige woning en voldoen aan de eisen in de wet.”