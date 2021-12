Rabobank schenkt Meerkant in Meerkerk 1950 euro voor aanschaf tovertafel

MEERKERK • Meerkant, een woonlocatie voor mensen met een ernstige meervoudige beperking in Meerkerk, heeft vrijdag 26 november een cheque van 1950 euro in ontvangst mogen nemen van het Rabobank Coöperatiefonds. De gift wordt gebruikt voor de aanschaf van een tovertafel.

Een tovertafel is al lang een wens van cliënten en begeleiders van woonlocatie Meerkant. Persoonlijke begeleidster Anita de Vroom-IJzerman: “De Tovertafel zorgt ervoor dat de bewoners meer in beweging zijn en alert zijn op hun omgeving. Het is daarbij ook een heel mooi middel om in contact te zijn met de bewoners. Iedereen kan meedoen op zijn eigen niveau. Sommige bewoners staan op en reiken over tafel, anderen volgen de projecties met hun ogen en weer anderen genieten van de reuring die het spel in de groep geeft. Deze tovertafel is een moderne en duurzame aanvulling op de zorg en begeleiding die we op de Meerkant bieden.”

Op Meerkant wonen momenteel 14 mensen met een ernstige meervoudige beperking. Daarnaast is er een logeermogelijkheid. De begeleiders zorgen voor en rustige, voorspelbare leefomgeving waarin ruimte is voor activiteiten die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de cliënt.

De Rabobank is een coöperatie en keert een deel van haar winst uit aan projecten die het culturele en maatschappelijke leven verbeteren. Bij donaties is geen tegenprestatie nodig. De themagroep Coöperatiefonds bepaalt welke aanvragen worden toegewezen. Deze themagroep bestaat uit ledenraadsleden. Een bijdrage vanuit het Rabobank Coöperatiefonds bedraagt minimaal 750 euro en maximaal 10.000 euro.