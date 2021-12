Bibliotheek op School verdwijnt in Leerbroek, Nieuwland en Hei- en Boeicop

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden stopt met het financieren van Bibliotheek op School op de basisscholen in Leerbroek, Nieuwland en Hei- en Boeicop.

De aanleiding daarvoor is het feit dat basisscholen in de hele gemeente dezelfde behandeling dienen te krijgen, licht wethouder Tirtsa Kamstra toe. “En het is voor ons niet haalbaar om dit voor al onze 35 basisscholen te bekostigen.”

Bij Bibliotheek op School is het gebruikelijk dat meerdere betrokken partners een bijdrage leveren, maar in het geval van Leerbroek, Nieuwland en Hei- en Boeicop draait de gemeente voor het volledige bedrag op.

Gevolgen

Wethouder Kamstra benadrukt dat dit geen gevolgen heeft voor de andere bibliotheekvoorzieningen in onder meer Ameide en Lexmond. “Wij zijn juist heel actief met hen in overleg om allerlei activiteiten op te zetten en uit te voeren.”

Ze vervolgt: “Onze insteek is om te gaan kijken waar we de bibliotheekgelden zo goed mogelijk in kunnen zetten, op plekken waar het het hardste nodig is, zoals als er sprake is van achterstand in lees- en taalvaardigheid.”

Gesprek

Met de scholen in Leerbroek, Nieuwland en Hei- en Boeicop is de wethouder in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn. “De basisscholen hebben zelf ook al een collecte boeken. Daarnaast onderzoeken we of er een mogelijkheid is om toch tot een kleine bibliotheek te komen, maar dat is nog niet definitief.”