Fotowedstrijd Koperen Knop gaat nieuwe fase in

HARDINXVELD-GIESSENDAM • In september dit jaar ging de Fotowedstrijd Water, Wind, Wolken van start. Tot nu toe zijn al veel foto’s ingestuurd over het mooie gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Momenteel staan we op een keerpunt van de seizoenen. Het wordt december en dat betekent winter. Geen bladeren meer aan de bomen, ander weer en andere luchten. Dus: een nieuwe uitdaging om weer andere foto’s te maken.

Het project Denkend aan Holland staat onder auspiciën van Den Hâneker en is bedoeld om het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden onder ieders aandacht te brengen. Een landschap dat zo mooi is dat we er met elkaar zuinig op moeten zijn. Het wordt aan alle kanten bedreigd. Door oprukkende nieuwbouw van woningen, groeiende bedrijventerreinen en veranderingen in onder meer de boerenbedrijven. Daarom moeten we het in zijn huidige vorm nog meer gaan waarderen. gaan zien, proeven, voelen en beleven. Dat gaan we onder meer doen met de foto’s van deze fotowedstrijd.

Meedoen kan door voor 1 september 2022 foto’s te maken van het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Alles mag, als het maar gaat om ‘het landschap’. De foto’s moeten van goede kwaliteit zijn; minstens 300 dpi, liefst hoger en graag liggend formaat. Stuur de foto’s als bijlage (per stuk) bij een email naar publiciteit@koperenknop.nl. Een afgedrukte foto (minimaal formaat A5) afgeven bij of toesturen naar Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) mag ook. Geef ook naam en adresgegevens (inclusief telefoonnummer en emailadres) door.

Alle inzendingen die tijdig zijn ontvangen dingen mee naar een prijs. Een vakjury beoordeelt de foto’s en kent vijf geldprijzen toe van elk € 100. De foto’s worden gebruikt in exposities in de herfst van 2022 in onder meer Museum De Koperen Knop, Museum Het Voorhuis en het Werelderfgoed Kinderdijk. En voor publiciteit van het hele project. Een selectie van de foto’s komt ook nog in aanmerking voor een publiekprijs. Alle ingestuurde foto’s worden eigendom van Museum De Koperen Knop en Den Hâneker.

Deze fotowedstrijd is onderdeel van het project Denkend aan Holland van de Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker en wordt financieel gesteund door Groen Verbindt (Gebiedsdeal Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) en de gemeente Molenlanden. In het kader van dit project vinden er de komende maanden nog meer activiteiten plaats.