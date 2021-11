E-Liquid voor in je e-sigaret

Je hebt misschien ooit al eens gehoord van e-liquid, maar wat is e-liquid nou precies en waar moet je op letten als je e-liquid wil kopen?

In deze blog geven we antwoord op deze vragen en meer.

Wat is e-liquid en waar wordt het voor gebruikt?

E-liquid is de vloeistof die wordt verdampt in een elektronische sigaret (e-sigaret). Deze is bedoeld voor rokers die willen overstappen op het dampen, of dit langzaam willen kunnen afbouwen om van een nicotineverslaving af te komen.

E-liquid is zowel smaakloos als mét smaak te bestellen en kunnen nicotine bevatten (indien gewenst).

Waaruit bestaat e-liquid?

E-liquid is doorgaans gemaakt van de volgende ingrediënten:

• PG (Propylene Glycol) - Dit wordt gebruikt als ‘smaakdrager’

• VG (Vegetable Glycerin = plantaardige glycerine) - Zorgt voor de dampproductie

• Aroma’s - Dit zijn de smaakstoffen om smaak aan een e-liquid toe te voegen

• Water

• Nicotine (optioneel)

De exacte samenstelling en onderlinge verhoudingen van de gebruikte ingrediënten kan sterk variëren tussen de verschillende merken en e-liquid smaken.

E-liquid met of zonder smaak?

Naast smaakloze/smaakneutrale e-liquid, zijn er ook e-liquids met een bepaalde smaak verkrijgbaar. Het aantal smaken dat wordt aangeboden varieert sterk per winkel en webshop.

Naast de standaard tabaksmaken, zijn e-liquids ook verkrijgbaar met compleet andere smaken. Zo zijn er onder andere e-liquids verkrijgbaar met een fruitsmaak zoals appel, peer of watermeloen. Wanneer je liever een wat frissere damp inhaleert, zijn er e-liquids verkrijgbaar waar menthol of mint aan toegevoegd is.

E-liquid met of zonder nicotine?

E-Liquids zijn zowel mét als zónder nicotine verkrijgbaar, dit maakt het mogelijk om een nicotineverslaving geleidelijk aan helemaal in je eigen tempo af te bouwen.

Het nicotinegehalte in e-liquids wordt doorgaans uitgedrukt in mg/ml, waarbij de volgende nicotinegehaltes gangbaar zijn bij reguliere e-liquids:

• 3mg/ml

• 6mg/ml

• 12mg/ml

• 18mg/ml

Vrijwel alle e-liquids zijn in 3mg en 6mg verkrijgbaar, dit zijn namelijk de meest gangbare nicotinegehaltes bij het gebruik van een e-sigaret.

Waar moet je op letten bij het kopen van e-liquid?

Er zijn een aantal dingen waar je op dient te letten bij het aanschaffen van een e-liquid.

De eerste stap daarbij is altijd: In welke e-sigaret ga je de e-liquid gebruiken?

Dit bepaalt namelijk welke PG/VG verhouding geschikt is voor jouw e-sigaret, met name de hoeveelheid VG in een e-liquid. Deze bepaalt naast de hoeveelheid damp namelijk ook de dikte van een e-liquid. Des te hoger het VG-gehalte, des te dikker de e-liquid zal zijn.

Een te dikke liquid voor de coils van jouw e-sigaret kan leiden tot zeer snel versleten coils, omdat deze meer power nodig hebben om de dikkere liquid goed te kunnen verdampen.

Een te dunne e-liquid voor jouw e-sigaret, kan zorgen dat deze lekkages veroorzaakt via de luchttoevoer, omdat deze door met name de wat grotere coils moeilijk in het katoen kan worden vastgehouden. Dit is minder het geval bij dikkere e-liquids met een hoger VG-gehalte.

Wat zegt de kleur van een e-liquid?

Deze vraag kunnen we simpelweg beantwoorden met: De kleur van een e-liquid zegt helemaal niets. Vaak wordt er onterecht gekeken naar de kleur van een e-liquid, om te bepalen of deze nog goed is qua verloopdatum.

Bij alle e-liquids met nicotine (en ook bij veel liquids zonder nicotine) zal naar verloop van tijd een verkleuring optreden van lichtgeel/-roze naar donkerbruin, naarmate tijd verstrijkt.

Dit is een normaal proces dat plaatsvindt bij vloeibare nicotine, naarmate deze aan zuurstof en licht wordt blootgesteld. Hiervoor hoeft het flesje niet eens uit het doosje te worden gehaald om dit proces in gang te zetten.