Klein publiek geniet van klassiek concert in het Carillon

NIEUW-LEKKERLAND • Celliste Beitske Verheij, docente in onder andere Nieuw-Lekkerland, en meesterpianist Bernd Brackman hebben op zaterdag 27 november een prachtig klassiek concert gegeven in Het Carillon in Nieuw-Lekkerland.

Vanwege de coronamaatregelen was er wat minder publiek dan gewenst, maar de 20 aanwezige liefhebbers waren diep onder de indruk en ontroerd van de uitvoering van werken van Debussy, Pärt, Bosmans, Pijper en Brahms.