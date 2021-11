Kerstboompjesverkoop voor Stichting Tess uit Hei- en Boeicop

HEI- EN BOEICOP • De familie Duits uit Hei- en Boeicop organiseert de komende weken een Kerstboompjesverkoop voor Stichting Tess.

Met de opbrengst kunnen kinderen met een beperking op dolfijntherapie op Curaçao. Zoon Endrie Duits staat op de wachtlijst voor deze bijzondere therapie.

Bij de Kerstboompjesverkoop zijn drie maten bomen te bestellen: een boom van 20 tot 25 cm voor 3 euro, een boom van 50 tot 55 cm voor 5,5 euro en een boom van 75-90 cm voor 8,50 euro per stuk

De boompjes kunnen deze week besteld worden. Op zaterdag 4 december worden de boompjes opgehaald. Betaling geschiedt vooraf via tikkie/betalingsverzoek.

Bestellingen kunnen gedaan worden via WhatsApp: 06-44640058, Messenger, Facebook, via de mail (marduits@outlook.com) of telefonisch via 0345-641669.

De dolfijntherapie op Curaçao voor kinderen met een beperking wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Endrie Duits uit Hei- en Boeicop staat sinds januari 2021 op de wachtlijst voor deze therapie. Van de ouders/het gezin wordt verwacht dat ze meehelpen om geld in te zamelen voor Stichting Tess. Voor meer informatie, zie www.stichtingtess.nl.