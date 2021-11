Sarah Alblas uit Groot-Ammers voert actie voor nachtopvang Leger des Heils

GROOT-AMMERS • Sarah Alblas uit Groot-Ammers is vorige week een actie begonnen voor de nachtopvang van het Leger des Heils.

Nadat ze erover schreef op het online platforms van Linkedin en Instagram, kwamen er veel reacties, waardoor de actie snel uitbreidde. Inmiddels heeft ze een eerste rit met hulpgoederen gemaakt naar het Leger des Heils in Dordrecht.

“Het begon met het opruimen of ‘uitbaggeren’ van mijn badkamerkastjes”, schrijft Sarah op Linkedin. Ze vond volle shampooflessen die ze nooit meer zou gebruiken, maandverband dat niet naar haar zin was en tandpasta waarvan ze de smaak niet lekker vond.

Uitzoeken

Ze besloot van al die spullen wat tasjes te maken en vroeg collega’s, vrienden, familie en de mensen in haar online netwerk om mee te verzamelen. “Zoek alles eens uit en breng het bij mij”, was de eenvoudige opdracht die ze meegaf. Zo kwam ze binnen enkele dagen aan genoeg spullen om 100 tasjes te vullen. Sarah: “Ik deed er overal nog een chocolaatje in.”

Vrijdag heeft ze de eerste lading weg gebracht. “Mijn hart gaat uit naar de nachtopvang van het Leger des Heils. Het wordt weer snel koud en wil graag iets doen, want uiteindelijk gaat het om naastenliefde.”

Voor mannen

Bij de winteropvang in Dordrecht heeft ze gevraagd wat er vooral nodig is. Sarah: “Eigenlijk willen ze de gasten gewoon een mooie Kerst geven. Ik hoorde dat er behoefte is aan alle verzorgingsproducten, maar met name dat voor mannen, zoals scheerspullen, douchegel, aftershave, deo, tandenborstels en tandpasta.”

Sarah zal de komende weken meerdere keren heen en weer rijden om spullen te brengen, maar de laatste keer zal uiterlijk 23 december zijn. Mensen die iets willen doneren, kunnen in contact komen met Sarah via Linkedin maar het liefst via de mail: alblassaar@gmail.com.