Vernieuwing en verjonging op kandidatenlijst SGP Molenlanden

MOLENLANDEN • Nadat al bekend was dat Corné Egas uit Bleskensgraaf lijststrekker zal zijn voor de SGP in Molenlanden, is nu ook de rest van lijst bekend gemaakt. Op de lijst staan een behoorlijk aantal nieuwkomers.

Op plek twee van de lijst staat Pieter Jacob Leenman (35 jaar) uit Nieuw-Lekkerland. Momenteel is hij burgerraadslid. De zittende raadsleden Wietse Blok (26 jaar) uit Bleskensgraaf en Bas de Groot (45 jaar) uit Molenaarsgraaf staan op plek 3 en 4. Op plek 5 staat voormalig wethouder Harmen Akkerman uit Hoornaar. Huidig burgerraadslid Henk van der Wal uit Groot-Ammers staat op plek 6.

Op de plekken 7, 8 en 9 staan een aantal jonge en nieuwe kandidaten. Jos van de Breevaart (26 jaar) uit Nieuw-Lekkerland staat op plek 7. Bart Vlot (20 jaar) uit Oud-Alblas op plek 8 en Andries van den Heuvel (34 jaar) uit Langerak op plek 9. Voormalig Wethouder Piet Vat uit Nieuw-Lekkerland maakt de top 10 compleet.

Bart Verhoeve (voorzitter SGP Molenlanden): “We zijn blij dat er voldoende kandidaten zich beschikbaar stellen voor het raadlidmaatschap. Naast de mannen die beschikbaar zijn voor een volgende periode zijn er ook nieuwe namen te zien op de lijst. Wederom een mooie mix van ervaring en nieuwe aanwas”.

Lijsttrekker Corné Egas: “Ik ben blij dat we een mooie lijst kunnen presenteren. Ik heb het volste vertrouwen in deze groep mensen. We zien uit naar een mooie campagne. Die zullen we voeren met de slogan: ‘Daad bij het Woord’. Meer dan ooit is nodig dat de overheid de daad bij het woord voegt. De SGP pleit voor een overheid die zich laat leiden door Gods goede geboden voor mens en maatschappij en zo de daad bij het Woord voegt. Die bijbelse boodschap vormt het hart van de SGP. Vanuit die basis willen we verantwoordelijkheid nemen en dragen”.

Huidig raadslid Jan Lock heeft besloten om na 14 jaar raadslidmaatschap (waarvan 11 jaar als fractievoorzitter in Giessenlanden) ruimte te geven aan anderen in de gemeenteraad. Hij is dan ook geen kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook raadslid Piet de Gruijter is niet beschikbaar voor een nieuwe periode. Hij neemt na bijna 40 jaar actief geweest te zijn in de gemeentelijke politiek (als raadslid en wethouder) afscheid. De Gruijter is lijstduwer bij de komende verkiezingen.