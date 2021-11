Ferry van der Koelen voert lijst Progressief Molenlanden aan

MOLENLANDEN • Progressief Molenlanden (PM) heeft dit weekend de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma gepresenteerd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Lijsttrekker wordt Ferry van der Koelen uit Hoogblokland, in de regio onder meer bekend als bestuurder en voormalig raadslid.

Progressief Molenlanden verscheen bij de gemeentelijke herindeling op het politieke toneel en presenteerde zich als de enige progressieve partij van de gemeente. De nieuwe partij, waarin rode en groene krachten werden gebundeld, kwam direct met een zetel in de raad. De afgelopen periode werd dit ingevuld door Paul Verschoor. Bij de aanloop naar een nieuwe raadsperiode maakt Verschoor ruimte op de PM-lijst, waarbij getracht is een mooie mix van idealisme, ambitie en bestuurlijke ervaring te creëren.

PM gaat de verkiezingen in met een bevlogen programma rond thema’s als woningbouw, klimaat en armoedebestrijding, dat is te vinden op de website van de partij: www.progressiefmolenlanden.nl.

Groei-ambities

Lijsttrekker Ferry van der Koelen wil bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen het succes van PM verder uitbouwen. “Molenlanden heeft een progressieve partij hard nodig. PM heeft de waarden die mij lief zijn: sociaal en progressief, duurzaam en groen. We laten in deze gemeente een helder tegengeluid horen en sturen aan op een linkser bestuur: meer duurzaam bouwen, gevoel voor de medemens en natuurlijk: oog voor de natuur. Progressief Molenlanden heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat bereikt in Molenlanden. Dus tijd om door te groeien en verantwoordelijkheid te nemen. Die kar wil ik graag trekken, met een prachtig team.”

De lijst van Progressief Molenlanden, zoals bekrachtigd door de leden, omvat herkenbare gezichten die graag de kiezers gaan vertegenwoordigen in de nieuwe raad:

1. Ferry van der Koelen (Hoogblokland)

2. Bart Toonen (Langerak)

3. Jeanette Hessels (Arkel)

4. Esther Renes (Giessenburg)

5. Paul Wols (Nieuw-Lekkerland)

6. Sicco Reitsma (Streefkerk)

De volledige kandidatenlijst verschijnt op www.progressiefmolenlanden.nl.

De kandidaten van PM, met v.l.n.r.: Sicco Reitsma (Streefkerk), Jeanette Hessels (Arkel), Ferry van der Koelen (Hoogblokland), Bart Toonen (Langerak) en Esther Renes (Giessenburg). Op de foto ontbreekt nummer 5 Paul Wols.