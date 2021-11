Provinciale Statenfractie CU en SGP voorkomen belemmerende maatregel woningbouw

MOLENLANDEN • Op initiatief van de Provinciale Statenfractie van ChristenUnie en SGP is voorkomen dat de provincie een belemmerende maatregel voor woningbouw in Molenlanden heeft genomen.

Gedeputeerde Staten hadden namelijk in de begroting aangegeven dat gemeenten niet mogen zoeken naar locaties voor woningbouw buiten bestaand dorps- en stadsgebied (BSD).

De maatregel was eigenlijk bedoeld om alleen grote nieuwe woningbouwlocaties uit te sluiten, omdat daar volgens GS nu geen behoefte aan is. “Die specificering staat echter niet in de begrotingstekst”, stelt Statenlid Gerard van de Breevaart (CU&SGP). “Veel gemeenten hebben die tekst dan ook heel anders gelezen.”

Zorgen

Een overgrote meerderheid van Provinciale Staten deelde de zorgen van de CU&SGP-fractie over deze tekst. Toegezegd is dat Gedeputeerde Staten geen beperking opleggen als het gaat om locaties buiten BSD die in overeenstemming zijn met het coalitieakkoord. Gedeputeerde Anne Koning (PvdA) zal de toezegging bevestigen per brief aan Provinciale Staten.

iermee is voor alle gemeenten inzichtelijk dat de in de begroting vermelde beperking niet geldt. Van de Breevaart: “Het uitsluiten van kleine én grote locaties buiten BSD is niet waar gemeenten en inwoners behoefte aan hebben. Maatwerk is hierin van essentieel belang.”

Inspanning

Het Molenlandse SGP-raadslid Bas de Groot, die over de gemeentelijke woningbouwperikelen regelmatig overlegt met zijn collega’s van SGP en CU in de Provinciale Staten, is blij met de inspanning van de ChristenUnie & SGP-fractie.

“We hopen dat nu eindelijk eens duidelijk wordt dat het huidige provinciale beleid ons in de weg zit. Dorpen op het platteland moet je niet op dezelfde manier vol willen bouwen als steden. Om de woningcrisis aan te pakken, moet er voor het platteland dus een andere koers worden gevaren. Er moet ook ruimte zijn om op geschikte plaatsen aan de randen van de dorpen te bouwen.”