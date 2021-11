Bibliotheek AanZet deelt vanaf 2022 geen boetes meer uit

REGIO • Bibliotheek AanZet heeft al langere tijd de wens een boetevrije bibliotheek te worden en gaat dat vanaf 1 januari 2022 realiseren.

“Hiermee maken we onze bieb nog toegankelijker voor iedereen en heb je nooit meer te maken met vervelende boetes wanneer je te laat je boek inlevert”, aldus de bibliotheek.

Wie lid is van de Bibliotheek AanZet hoeft in het nieuwe jaar geen boete meer te betalen bij het te laat inleveren van een boek of andere geleende materialen. Boetes zijn voor veel van de leden één van de grootste irritatiepunten.

“Gelukkig is dat vanaf nu verleden tijd. Bovendien maken we het voor jongeren nog laagdrempeliger om lid te worden van de bieb. Zij kunnen gratis lenen zonder dat zij - of hun ouders - boetes krijgen. In de praktijk ervaren we dat boetes een drempel vormen om te lenen, juist bij kwetsbare gezinnen. Met een boetevrij abonnement kunnen we die zorg wegnemen. We verwachten zo meer jeugd te bereiken en het lenen én lezen te bevorderen. Onze betalende volwassen leden dragen hieraan bij.”

Lenen blijft lenen

Steeds meer bibliotheken in Nederland lenen hun boeken boetevrij uit. Boetevrij betekent niet dat je de boeken die je bij ons leent zomaar mag houden. De uitleentermijn blijft net als nu vier weken. Om je te helpen herinneren, sturen we je een aantal mails. Wanneer de boeken niet terug gebracht of verlengd worden, brengt de bibliotheek de vervangingskosten van het boek in rekening.

Verder gaan de tarieven voor bestaande en nieuwe leden iets omhoog. AanZet: “We zien dat de nieuwe tarieven in lijn zijn met de tarieven van andere geheel boetevrije bibliotheken in het land. De tarieven van een boetevrije bibliotheek zijn wat hoger dan bij een bibliotheek met boetes. In 2022 kost het lidmaatschap voor 18 jaar en ouder 57 euro per jaar, je kunt ook per maand 5 euro betalen. Hiermee heb je toegang tot het complete aanbod.”