Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Gelkenes met vijf jaar verlengd

GROOT-AMMERS • Sinds 2017 is er voor Industriepark Gelkenes een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) ingesteld. Via een BIZ wordt door de ondernemers zelf, aanvullend op de inspanningen van de gemeente, geïnvesteerd in de kwaliteit en veiligheid van het bedrijventerrein.

De Verordening Bedrijveninvesteringszone Gelkenes 2022-2026 is door het college van burgemeester en wethouders verlengd na een positieve uitslag van de draagvlakmeting onder de ondernemers van het industriepark.

Daarvoor is iedere gebruiker (bij leegstand de eigenaar) van een WOZ-object gevraagd zijn stem uit te brengen. Maar liefst 88 procent van de uitgebrachte stemmen was voor verlenging van de verordening.