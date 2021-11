Buurtattentie van start in Molenlanden: ‘Echte aandacht voor elkaar’

MOLENLANDEN • In Molenlanden is afgelopen week Buurtattentie van start gegaan. Een campagne voor en door inwoners van de gemeente.

De campagne Buurtattentie maakt inwoners attent op het belang van aandacht voor elkaar. ‘Contact tussen inwoners is altijd belangrijk, maar zeker in deze tijd van corona. Juist nu is saamhorigheid belangrijk’, benadrukt het gemeentebestuur.

Buurtattentie start in een aantal straten in Goudriaan en Nieuw-Lekkerland. Inwoners zien daar steeds meer bordjes #Buurtattentie aan lantaarnpalen hangen de komende tijd. Straten en buurten in Molenlanden die ook interesse hebben, kunnen zich daarna aanmelden via www.buurtattentie.nl.

Initiatieven

Wethouder Lizanne Lanser: “In de afgelopen tijd zijn er door inwoners in Molenlanden veel lokale initiatieven gestart. Vanuit het idee om elkaar te helpen én te zorgen dat inwoners het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan. Buurtattentie geeft inwoners een extra zetje om in actie te komen. Met als doel: elkaar écht zien en naar elkaar omkijken. We helpen elkaar in Molenlanden en kijken naar elkaar om.”

Iedereen kan meedoen aan buurtattentie. De oproep is gericht aan alle Molenlanders om zich voor andere inwoners in te zetten in hun straat of buurt. Als inwoners Buurtattentie een goed initiatief vinden, kunnen ook hele straten of buurten op eigen initiatief meedoen. Er zijn bordjes en flyers beschikbaar om de eerste aanzet te geven en het gesprek over een attente buurt te openen.

Aanvulling

Dat kan georganiseerd, bijvoorbeeld via initiatieven die er al zijn, maar dat hoeft niet. Buurtattentie is een aanvulling op wat er al wordt georganiseerd. Inwoners uit Goudriaan en Nieuw-Lekkerland, Stichting Welzijn Molenlanden en gemeente zijn om de tafel gegaan om Buurtattentie in gang te zetten. Komende maanden kijken ze samen wat er nodig is om het initiatief uit te rollen.

Alle acties zijn erop gericht om contact tussen inwoners te stimuleren. Burgemeester Theo Segers: “Aan Buurtattentie kunnen we allemaal meedoen. Ik vraag vaker om naar elkaar om te kijken. Met Buurtattentie benadrukken we dit nog eens extra. Vraag eens hoe het echt met iemand gaat, En luister goed naar het antwoord en vraag door. Of help je buurvrouw met de belastingaangifte, of breng je buurman naar een locatie om te testen of ziekenhuisafspraak. Uiteraard binnen de geldende coronaregels. Goede contacten is fijn voor iedereen; wie goed doet, wie goed ontmoet.”

Voorbeelden

Informatie vinden en inspiratie opdoen kan op www.buurtattentie.nl. Op deze site staan voorbeelden. Hier kunnen inwoners ook direct bordjes en flyers aanvragen om met #Buurtattentie te beginnen. Ook kan overlegd worden met medewerkers van Stichting Welzijn, gemeente of ervaringsdeskundigen.

De gemeente verzamelt de goede ideeën en initiatieven. ‘Vertel hoe attent jouw straat of buurt is door jouw bericht op social media te delen met #buurtattentie. Via het mailadres: communicatie@jouwgemeente.nl kun je jouw foto’s en ervaring delen die we op de website kunnen plaatsen.’