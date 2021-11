Vier generaties Van Andels vieren feest in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Groot-Ammers herbergt sinds ruim een jaar vier generaties van de familie Van Andel.

De oudste generatie, Gerrit van Andel, wordt op 22 december 90 jaar, een mooie mijlpaal om alvast een generatieportret te maken (zie foto).

Gerrits zoon Eim is 62 jaar. Daarna komt de 37-jarige Vincent, die sinds juni 2020 vader is van Senna, de jongste generatie in de familie Van Andel.