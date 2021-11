Spannende Sinterklaasverhalen met paardentrailer bij De Stapsteen in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Bij obs De Stapsteen in Bleskensgraaf staat sinds een paar weken een paardentrailer. Deze is er neergezet door de Paardenpiet, heeft hij via een brief laten weten aan de school.

De kinderen weten het heel zeker, in de kar wordt af en toe geslapen. Regelmatig vinden zij sporen van een Piet en op een ochtend zelfs vijgen van Ozosnel! Maar deze week was de verrassing wel heel erg groot, in de trailer lag het bed van Sinterklaas. Zou de Sint echt...? Het blijft iedere ochtend weer spannend op De Stapsteen.