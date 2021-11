Open dag Da Vinci College alleen online

REGIO • Zaterdag 27 november opent het ROC Da Vinci College van 10.00 tot 14.00 uur online haar deuren voor bezoekers. Eindexamenkandidaten, starters zonder diploma, ouders en verzorgers kunnen tijdens deze open dag kennismaken met de verschillende opleidingswerelden. Van Techniek, ICT, Gezondheidszorg en Ondernemerschap tot Logistiek. Da Vinci heeft het allemaal in huis.

Het ROC had zich erop verheugd om bezoekers live te ontvangen. “Vanwege het toenemend aantal besmettingen, de roep van het OMT om strengere maatregelen en de vervroegde persconferentie van 26 november hebben we de beslissing genomen om bezoekers alleen online te ontvangen”, aldus Peter Vrancken, voorzitter college van bestuur. “Veiligheid voor bezoekers en onze medewerkers staat voorop.”

Da Vinci heeft al eerder een online open dag georganiseerd en weet daarom uit ervaring dat bezoekers ook vanuit huis een goed beeld kunnen krijgen van de opleidingen en de school. Docenten verzorgen tijdens de online open dag in verschillende tijdrondes ruim 30 opleidingsvoorlichtingen. Verder biedt de open dag veel informatie over studeren aan het mbo, staan studenten via een chat bezoekers te woord waar zij vertellen over hun eigen studie en de sfeer op de school. Ook is er studiekeuzeadvies voor wie hulp kan gebruiken bij het kiezen van een richting. Online bezoekers kunnen terecht op www.davinci.nl/online-opendag.

Om toekomstige leerlingen een goed beeld te geven van de school en opleidingen, organiseert het Da Vinci College – naast haar open dagen – voor verschillende opleidingen meelopen of proefstuderen. Per maand wordt binnen de geldende corona-richtlijnen bekeken wat er mogelijk is.