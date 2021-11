Kandidatenlijst Doe Mee Molenlanden: ‘Mooie mix van nieuw talent en ervaring’

MOLENLANDEN • Met vier nieuwkomers in de top 10 kiest Doe Mee Molenlanden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor een mix van nieuw talent en ervaring. Net als vier jaar geleden werden Joke van der Graaf en Berend Buddingh’ gekozen tot duo-lijsttrekker.

Joke van der Graaf: “Ik ben ontzettend trots op al die fantastische kandidaten die zich voor Doe Mee willen inzetten. Na de succesvolle verkiezingen van 2018 wilden we graag een lijst met vernieuwing, een mooie verhouding man/vrouw en een goede spreiding over heel Molenlanden. Met deze lijst is dat gelukt!”

Nieuwkomers

Hoogste nieuwkomer op plek 3 is Naomi Kok (26 jaar) uit Bleskensgraaf. Andere nieuwkomers in de top 10 zijn Bob Brokking (6e plek), Anne Marie Mollema (9e plek) en Maarten van Helden (10e plek). De top 10 bestaat verder uit de vertrouwde gezichten Johan Quik, Mario de Lijster, Ruud van Rijn en Wilma de Moel.

Berend Buddingh’: “We zijn erin geslaagd om een ploeg samen te stellen die straks kan knallen in de campagne, maar ook ontzettend veel extra kwaliteit mee brengt. Ik ben enorm trots dat we ons team hebben weten aan te vullen met sterke kandidaten uit Bleskensgraaf, Schelluinen, Noordeloos, Hoornaar en Brandwijk. Inwoners van onze dorpen en stad kunnen bij Doe Mee nu bijna overal op een lokale kandidaat stemmen.”