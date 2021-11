‘Effecten aanpassingen Hoge Kruispunt op doorstroming in Groot-Ammers onduidelijk’

GROOT-AMMERS/OTTOLAND • De gemeente Molenlanden kan niet aangeven in hoeverre de aanpassingen aan de N214/N216 effect zullen hebben op de doorstroming op Sluis en Voorstraat in Groot-Ammers.

De fractie van de ChristenUnie (CU) in Molenlanden had hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De provincie Zuid-Holland gaat binnenkort starten met het aanpassen van de N214, waaronder het aanpakken van de kruising N214/N216 (Hoge Kruispunt). De provincie verwacht dat de aanpassingen zullen bijdragen aan de verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid in Molenlanden.

Aangezien de gemeenteraad van Molenlanden binnenkort een besluit neemt over de rondweg in Groot-Ammers wilden raadsleden Leo Timmer en Pieter van Bruggen van de ChristenUnie weten wat de berekende gevolgen zijn voor de doorstroming op Sluis/Voorstraat in Groot-Ammers.

Het gemeentebestuur moet dat antwoord echter schuldig blijven. “Bij de voorbereiding van het groot onderhoud aan de N214 zijn er, voor zover bekend, geen berekeningen gemaakt van het effect op de verkeersstromen in de wijde omgeving. Wel zijn er berekeningen gemaakt voor de kruispunten om te bepalen welke kruispuntvorm het beste past bij de aanbod van verkeer om enerzijds de doorstroming op de N214 te verbeteren en anderzijds de verkeersveiligheid te verbeteren”, meldt het gemeentebestuur naar aanleiding van de CU-vragen.

Verder meldt het gemeentebestuur: “Er zal naar verwachting een kleine afname van verkeer optreden na aanpassing van de kruispunten op de N214. Met de verwachte autonome groei van het verkeer zal dit effect echter ook snel weer afnemen.”

En: “De komende jaren zullen de verkeersstromen naar verwachting fors fluctueren door de komende werkzaamheden aan de A27 en de voorgenomen werkzaamheden aan de A15.”