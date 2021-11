Relatief veel huwelijken in Zuid-Holland; vooral in Hardinxveld-Giessendam

REGIO • In Zuid-Holland zijn vorig jaar relatief veel inwoners in het huwelijksbootje gestapt. In 2020 werden 3,1 huwelijken gesloten per 1000 Zuid-Hollanders, terwijl er landelijk 2,9 huwelijken werden gesloten per 1000 Nederlanders. Dit concludeert ThePerfectWedding.nl in een onderzoek naar trouwen in coronatijd op basis van eigen gegevens en data van het CBS.

In Waddinxveen gaven relatief gezien de meeste inwoners het jawoord. Per 1000 inwoners stapten namelijk 4,4 bruidsparen in het huwelijksbootje. Ook in Hardinxveld-Giessendam en Maasluis werd relatief veel getrouwd (4,1 huwenden per 1000 inwoners). In Zoeterwoude was het aandeel huwenden het laagst: 2 bruiloften per 1000 inwoners.

De regio scoort wisselend: In Papendrecht waren er precies 3 huwenden per 1000 inwoners, in Alblasserdam 2,3 per 1000, in Molenlanden 3,5 per 1000 en in Sliedrecht 4,0 per 1000. In de Utrechtse buurgemeente Vijfheerenlanden waren er 3,8 huwenden per 1000 inwoners.

In vijf Zuid-Hollandse werd minstens één maand lang geen enkel huwelijk gesloten. In Brielle werd zelfs in twee maanden geen enkel jawoord gegeven. Rotterdam had de meeste huwelijkssluitingen, namelijk 1603. Na Rotterdam klonk in Den Haag het vaakst ‘ja, ik wil’, in totaal bij 1068 bruidsparen.

Bruiloften weer uitgesteld

Door de nieuwe maatregelen die 13 november ingingen, gooit 40,5% van de bruidsparen hun trouwplannen weer om. Iets meer dan de helft van deze bruidsparen kiest ervoor om hun trouwdag aan te passen aan de geldende maatregelen, maar velen verplaatsen de bruiloft geheel. Een kwart van de geplande bruiloften is inmiddels vanwege coronamaatregelen twee keer of vaker uitgesteld.