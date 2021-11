NIEUWPOORT • Het jaarlijkse evenement Kaarsjesavond in Nieuwpoort gaat niet door.

Dat laten de organisatoren via Facebook weten. ‘Met pijn in ons hart moeten we u laten weten dat we hebben besloten om de kaarsjesavond in Nieuwpoort niet door te laten gaan. Het aantal oplopende coronabesmettingen en de druk op de zorg is zorgwekkend. Wij vinden het dan ook niet verantwoord om de kaarsjesavond door te laten gaan.’

Wel gaan zij ervoor zorgen dat de vestingstad in kerstsfeer gaat komen. Zaterdag worden de sterren boven de havens en de kerstkransen in de Hoogstraat opgehangen. Vrijwilligers om te helpen zijn vanaf 8.30 uur welkom, maar later aansluiten kan ook. Dat gebeurt ook op zaterdag 4 december vanaf 8.30 uur.