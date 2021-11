ChristenUnie kiest voor bekende en nieuwe namen op kandidatenlijst in Molenlanden

MOLENLANDEN • ChristenUnie Molenlanden gaat de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in met bekende en nieuwe namen. Dat blijkt uit de kandidatenlijst, die de leden van de lokale afdeling op woensdag 24 november vaststelden.

De huidige fractievoorzitter, Harry Stam, is door de leden unaniem herkozen als lijsttrekker. Harry (57) woont sinds zijn geboorte in Nieuw-Lekkerland en is werkzaam als zelfstandig ICT Projectmanager.

Harry Stam: “Ik ben blij en dankbaar voor het vertrouwen van de leden. Vanaf het begin van mijn periode als raadslid in 2016 wil ik me inzetten om recht te doen aan onze inwoners en ons gebied dat zo waardevol is met grazige weiden en frisse waterstromen. Vanuit Bijbelse waarden geloof ik dat mens en natuur waardevol zijn en we goed moeten zorgen voor alles wat we ontvangen. Samen met de nieuwe fractie wil ik deze waarden in de gemeenteraad van Molenlanden blijven uitdragen via Christelijk-Sociale politiek.”

Top 7

Op nummer twee staat Sanne Zijlstra uit Noordeloos. Pieter van Bruggen uit Streefkerk neemt de derde plek in, gevolgd door Mirjam Kollenstaart uit Goudriaan op de vierde plaats en Leo Timmer uit Giessenburg op plaats vijf. Op plaats zes staat Jantine Buijserd uit Groot-Ammers, gevolgd door Domieke Vermeulen uit Schelluinen op plaats zeven.

“De nieuwe lijst beschikt over een schat aan ervaring en kennis. Onze kandidatenlijst is een mix van ervaring en nieuw talent met een mooie verdeling over onze gemeente. Daarmee hopen wij een stabiele en mooie bijdrage te leveren aan de Molenlandse samenleving”, aldus Kees Boender namens het bestuur.

‘Samen Recht Doen’

De ChristenUnie gaat de verkiezingen in met de slogan ‘Samen Recht Doen’. Harry Stam: “In het programma laten we zien dat we met elkaar bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat écht telt: wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Molenlanden, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.”