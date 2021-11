‘Werkvakantie Ottoland’ bezorgt Kerstbomen thuis

OTTOLAND • De jongeren die komende zomer naar Peru hopen te gaan voor een werkvakantie en daarvoor veel geld nodig hebben, organiseren een Kerstboombezorgservice.

Voor 17,50 euro komen ze een kerstboom bezorgen. “Dat betekent geen naalden in uw auto! En uw sponsort de werkvakantie naar Peru!”, schrijven de organisatoren.

De kerstboom is een Groene Spar, die tussen de 150 en 200 cm hoog is. De kerstbomen zijn zonder kluit.

Wie er eentje wil, kan vóór 30 november een mailtje sturen met naam, adres en het aantal kerstbomen naar ottolandgaatnaarperu@gmail.com. Dan wordt de kerstboom op 6 of 7 december thuisbezorgd. Bij het afleveren kan men betalen.

Er wordt bezorgd in het gebied van Bleskensgraaf tot Goudriaan. Voor meer informatie of vragen kan gemaild worden via bovenstaand mailadres.