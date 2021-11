Digitaal in gesprek met de wethouders over zaken uit de kernen

MOLENLANDEN • De wethouders van gemeente Molenlanden blijven graag met inwoners in gesprek. Daarom vinden ook in december weer spreekuren plaats. Om ‘gewoon’ even kennis te maken of om te horen wat inwoners wensen voor hun dorp of stad.

De spreekuren vinden digitaal plaats vanaf woensdag 1 december. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. Een afspraak maken is niet nodig.

Een veilige buurt, een toffe ontmoetingsplek, een betaalbare woning, genieten van groen? Wat is volgens inwoners nodig is om de woon- en leefbaarheid in een dorp of stad nog beter of mooier te maken. En wat gaat er goed. De wethouders horen graag wat extra aandacht verdient of welke ideeën inwoners hebben voor hun dorp of stad.

Woensdag 1 december vinden de digitale spreekuren plaats voor de volgende dorpen en stad: Noordeloos (19.00-20.00 uur), Langerak en Nieuwpoort (19.00-20.00 uur), Nieuw-Lekkerland (19.00-20.00 uur), Arkel (20.15-21.15 uur), Giessenburg (20.30-21.30 uur) en Groot-Ammers (20.30-21.30 uur). Op www.molenlanden.nl/spreekuren staat hoe inwoners digitaal kunnen deelnemen. Ook de data en tijden voor de overige dorpen staan hier aangegeven.