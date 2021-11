Uitspraak uitgesteld over Meerkerker die betrokken was bij drugstransport

MEERKERK/DORDRECHT • De uitspraak van de rechtszaak over een mislukte drugstransport, waarbij een 48-jarige man uit Meerkerk betrokken is, wordt uitgesteld. Eigenlijk zou de uitspraak op dinsdag 23 november zijn, maar die is verschoven naar 14 december.

Tegen de 48-jarige man uit Meerkerk werd twee weken terug voor de rechtbank in Dordrecht drie jaar celstraf geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk, vanwege zijn mogelijke rol bij twee grote drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar Rotterdam.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hielp de verdachte uit Meerkerk mee bij de voorbereidingen om na aankomst in totaal 1550 kilo cocaïne vanuit de Rotterdamse haven het land in te voeren. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak, omdat er ‘geen actieve handelingen’ waren verricht.

Verstopt tussen bananen

Op 15 en 31 oktober 2019 ontdekten de douane en politie grote hoeveelheden cocaïne die waren verstopt tussen twee ladingen bananen uit Zuid-Amerika. Het ging om respectievelijk 800 en 750 kilo van het verdovende middel, met een omgerekende straatwaarde van 77,5 miljoen euro.

Tegen hoofdverdachte G.W. (21) uit Dodewaard eiste het Openbaar Ministerie (OM) begin november al 10 jaar celstraf. Volgens het OM vervulde hij een centrale rol bij de invoer van de enorme ladingen coke. W. zou op zoek zijn gegaan naar transporteurs die de containers met de verstopte drugs van de terminal van ECT in de Rotterdamse haven zouden halen. Via een tussenpersoon kwam hij uiteindelijk bij de Meerkerker uit. De lading cocaïne werd onderschept.

Tegen de man uit Meerkerk werd drie jaar celstraf geëist door het Openbaar Ministerie.