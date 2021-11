Oproep burgemeester Segers aan raad: ‘Laten we zoeken naar verbinding’

MOLENLANDEN • ‘’We leven in een bijzondere tijd’’, zei burgemeester Theo Segers voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering van dinsdagavond 23 november. De burgervader begon de bijeenkomst met een oproep aan de digitaal aanwezige raadsleden.

De burgemeester verwees in zijn opening naar zijn recente aanwezigheid bij het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO), dat werd voorgezeten door de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. ‘’U snapt dat hij even zijn verhaal deed over de achterliggende dagen in Rotterdam. Als je dat hoort, schrik je van wat daar gebeurt’’, aldus Segers. ‘’We zien de standpunten verharden en conflicten lijken toe te nemen. Misschien moeten we oppassen met te veel over polarisatie spreken, want wellicht voedt dat alleen maar. Als je ziet wat er om ons heen gebeurt, kan je je best zorgen maken.’’

Verbinding zoeken

Die conclusie was voor burgemeester Segers aanleiding om de raadsleden te wijzen op hun rol en verantwoordelijkheid. ‘’Ik spreek u aan in uw rol als volksvertegenwoordiger, om in gesprekken met mensen de goede dingen te zeggen, de goede dingen te doen, goed naar elkaar te luisteren en het gesprek te zoeken met elkaar. Laten we zoeken naar de verbinding, naar het vrije denken en naar de meningsuiting die we hebben.’’