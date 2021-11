Wandelen en in gesprek gaan met Doe Mee in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKERLAND • De raadsleden van Doe Mee Molenlanden gaan op zaterdag 27 november een rondje wandelen in Nieuw-Lekkerland en nodigt mensen uit het dorp uit om mee te wandelen en met elkaar in gesprek te gaan.

Doe mee! wilde nu vol inzetten op het bezoeken van alle dorpen en die ene stad in Molenlanden. Door de huidige maatregelen rondom Covid vindt het campagneteam dit echter ongepast. Daarom heeft het team gekozen voor een andere opzet om toch in gesprek te komen met de inwoners. “We willen ook graag laten zien, wat in deze tijd met beperkingen wel kan”, aldus Wilma de Moel van Doe Mee.

Lokale onderwerpen

Tijdens de wandeling kan men in gesprek met de raadsleden over onderwerpen die lokaal spelen. Wilma: “Natuurlijk kun je ook zelf met onderwerpen komen, die jij belangrijk vindt. We willen je ook uitnodigen om ons tijdens de wandeling de bijzondere plekken in de buurt te laten zien, dat wat jou trots maakt.”

Doe Mee kiest voor deze opzet, omdat ze op een veilige manier toch in gesprek willen blijven. Raadslid en deelnemer van het campagneteam Mario de Lijster hierover: “ We willen alles inzetten om de inwoners op te roepen om op 16 maart naar de stembus te gaan. Dat lukt niet als we thuis blijven zitten. En zeg nou zelf, een rondje rond je eigen dorp wandelen is nog goed voor jouw en mijn gezondheid ook.”

Carillon

De raadsleden van Doe mee! starten aanstaande zaterdag 27 november om 10.00 uur vanaf het Carillon op Raadhuisplein 1 in Nieuw-Lekkerland. Daar kun je op veilige afstand verzamelen bij de gele caravan. Aanmelden mag ook via info@doemeemolenlanden.nl. De duur van de wandeling is maximaal anderhalf uur en Doe Mee zorgt voor een gevulde knapzak voor onderweg.

De onderwerpen, waar Doe Mee in ieder geval graag over in gesprek gaat, zijn de toekomst van de sporthal en het zwembad, verkeersveiligheid in Nieuw Lekkerland en de overlast van jongeren.