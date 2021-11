Verkeershinder Merwedebrug

REGIO • Van maandag 29 november 22.00 uur tot dinsdag 30 november 05.00 uur voert Rijkswaterstaat testen uit aan de Merwedebrug A27. De brug zal daarom ‘s nachts in beide richtingen zijn afgesloten. De weg is dicht tussen Industrieterrein Avelingen en Werkendam.

In zuidelijke richting zal het verkeer aan de westkant van knooppunt Gorinchem worden omgeleid via de A15, A16 en de A59 en aan de oostkant via de A15, A2 en de A59.

In noordelijke richting wordt het verkeer richting Gorinchem vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59, de A16 en de A15. Verkeer richting Utrecht wordt omgeleid via de A59 en de A2. De extra reistijd bedraagt 10 tot 30 minuten.